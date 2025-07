Cittanova, hanno le ore contate Sgambettera e Guerrisi.

Pronto l’atto del sindaco Antico per la revoca dell’assessore- vicesindaco e del delegato alla sanità?

I “Rumors” tra gli addetti ai lavori ed ambienti politici ben informati, sostengono che la decisione del sindaco Domenico Antico l’ha già maturata ed è questione di ore la revoca del vicesindaco Sgambaterra e del delegato alla sanità il consigliere comunale Guerrisi

PERCHÉ SI È ARRIVATI ALLA ROTTURA POLITICA CON FDL?

Certo, il comportamento di Sgambettera e Guerrisi non è stato proprio lineare nell’ultimo periodo politico. Due consiglieri comunali di maggioranza , che si comportano in giunta ed in consiglio comunale sulla stessa linea politica dei consiglieri comunali di minoranza non è proprio un bel vedere. Tra astensioni in consiglio comunale e voto contrario in giunta, Sgambettera e Guerrisi si sono allontanati dalla maggioranza di “Viva Cittanova ” ed “A Testa Alta”. La stessa lettera con la richiesta di accesso agli atti un autogol imperdonabile per chi sta in maggioranza. In una maggioranza, si discute al proprio interno, nelle interpartitiche, si inviano missive riservate al sindaco e ai propri partner politici, invece Fdl si è comportata come un partito d’opposizione. Un grave errore politico. Abbandonare la nave con il mare mosso denota una immaturità politica. In una maggioranza politica eterogenea, lo ripeto, si discute, si dibatte, si possono avere opinioni differenti, ma poi si trova la quadra. Purtroppo Facebook, fa danni enormi, apparire non sempre conviene. Anche nel Governo Meloni ci sono posizioni diverse tra i gruppi di maggioranza ,dalla Ius Scholae al pagamento del pedaggio autostradale ecc…ma ci si arriva in aula con linee politiche unitarie. D’altronde gli argomenti sono tantissimi ed anche le differenze, ma poi vale il principio della maggioranza. Certo la gravità dell’accesso agli atti della casa del sindaco a firma del consigliere Guerrisi uno sgarbo politico e personale per l’intera maggioranza. Legittimo invece il comportamento dei consiglieri di minoranza nel richiedere tutta la documentazione sugli atti della giunta comunale, è il ruolo della minoranza, sacrosanta che va rispettata. Lo ripeto per il rispetto che nutro verso il gruppo di fratelli d’italia,

il consigliere comunale di maggioranza, di Fdl, appare come uno sgarbo politico – istituzionale con pochi precedenti in Italia. Vi immaginate dopo il presunto scandalo della sorella della Meloni o il caso del ministro del Turismo Santanche’, la vicenda Del Mastro, ( i casi da elencare possono essere innumerevoli), i partiti della maggioranza presentavano interrogazioni parlamentari urgenti all’esecutivo della premier Meloni? Come reagiva la presidente del consiglio dei ministri ?

Errori madornali che hanno compromesso il rapporto di fiducia non solo con il sindaco ma anche con gli altri consiglieri di maggioranza. Ma a Cittanova conta di piu un mal di pancia per la mancata nomina a capo dell’ufficio tecnico comunale? Devo confessare, se tutto ciò, risulta verità, in tanti non ci faranno una bella figura. Spero di sbagliarmi, per la stima che nutro verso alcuni dirigenti del partito Meloniano a Cittanova.

CHI SARÀ IL NUOVO VICESINDACO?

Le voci sono tante, ma la strada del sindaco sembra tracciata, da un nome politico di alto profilo ad un tecnico esterno di prestigio per dare manforte alla giunta nella fase due ? Tanti gli interrogativi!

A Cittanova, ci sono tutte le premesse per seguire il modello della giunta Biasi di Taurianova che si regge in consiglio comunale con il voto del primo cittadino. Certo rimane l’amaro in bocca, per come la vicenda politica sia precipitata, soprattutto per i cittanovesi. Naturalmente, sono

opinioni strettamente personali.

Continua…