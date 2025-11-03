Cittanova, Fratelli d’Italia a muso duro contro la maggioranza, “Non ci piegano, non ci zittiscono”

Il 30 ottobre si è tenuto il Consiglio comunale straordinario. Un consiglio dove si è parlato di variazioni di bilancio, debiti, commissioni consiliari.

Ancora una volta, abbiamo assistito alla stessa recita:

chi ha contribuito a creare i problemi oggi sale in cattedra a fare la morale.

Nel suo intervento, l’Assessore Rao ha pronunciato il solito sermone: ha parlato di sacrifici, di responsabilità. Ha ricordato i 733.000 euro dovuti ad Equitalia per debiti dal 2011, ha denunciato mezzi comunali non revisionati da anni e la necessità di “stringere la cinghia”. Peccato che a fare la morale sia chi, in passato, ha fatto parte delle stesse maggioranze che quei problemi li hanno creati.

Il nostro Consigliere Sgambetterra ha risposto con chiarezza: “Avremmo preferito altri pulpiti per certe prediche. La morale e l’etica non si insegnano quando si è stati parte dei medesimi errori”.

E i fatti parlano da soli.

I Consiglieri di Fratelli d’Italia, Sgambetterra e Guerrisi, sono stati revocati solo perché hanno avuto il coraggio di dire NO a contributi e spese che il Comune non poteva permettersi.

Hanno scelto la responsabilità, non la complicità.

Hanno scelto di difendere i servizi essenziali e non lo sperpero di denaro pubblico, come avvenuto per i lavori della Villa Comunale, mal eseguiti e che saranno certamente destinati a costare di nuovo ai cittadini.

Nel corso della stessa seduta, l’Assessore Sirianni ha proposto di ritirare la delibera di Giunta n. 105 del 04/08/2025 che prevedeva la variazione di bilancio per la pulizia delle cunette d’ingresso del paese.

Una delibera non più efficace, perché non è stata ratificata nei termini di legge (60 giorni).

E si, perché i consigli vengono convocati al volo solo quando serve salvare la Giunta.

Come dimenticare, infatti, quanto accaduto poche settimane fa:

nel consiglio sul conflitto di interessi del Sindaco, si è approfittato dell’assenza del nostro Consigliere Guerrisi, colpito da un lutto grave.

Avevamo chiesto un rinvio per rispetto umano ma la maggioranza ha preferito tirare dritto.

A parole parlano di sensibilità, nei fatti dimostrano soltanto opportunismo.

Un comportamento che ci amareggia e ci fa vergognare come cittadini prima ancora che come rappresentanti politici.

È ormai chiaro l’obiettivo di questa Amministrazione: eliminare la voce scomoda di Fratelli d’Italia anche da parte dalle commissioni permanenti, zittire chi chiede trasparenza e rigore… continuare indisturbati a gestire il Comune “in famiglia”, senza controllo, senza visione, senza senso del limite.

Ma noi non arretriamo.

Continueremo a rappresentare i cittanovesi veri, quelli che chiedono serietà, chiarezza e competenza.

Perché noi crediamo ancora nel buon senso, nella buona politica.

Perché amministrare significa servire, non servirsi!

Fratelli d’Italia – Cittanoca. Circolo “Pino Rauti”