Cittanova Franco De leo, uno dei più autorevoli dirigenti di Fratelli d’Italia bacchetta “Spazio civico”. Ecco i particolari

A CIASCUNO LA SUA COERENZA

In questi giorni abbiamo letto sui social un resoconto della seduta consiliare del 26/05/2025, pubblicato da un fantomatico gruppo politico, che dopo avere percorso una piattaforma 4.0 si è catapultato nello “spazio” civico.

Ci fa piacere leggere i resoconti dei consigli comunali, anche se di parte, che vengono pubblicati dal suddetto gruppo politico, al solo fine di prendere visibilità politica, perché, cosi facendo, lo stesso nasconde di fatto la mancanza di idee e proposte fattibili.

CHE DELUSIONE.

Siamo rammaricati perché dobbiamo registrare che da tempo, e ancora una volta, il livello della discussione politica in questo paese arriva a mala pena all’altezza delle caviglie, altre volte sfiora il ridicolo.

In questo caso specifico prevale la seconda sulla prima.

Ci saremmo aspettati da “cotanta intellighenzia” una riflessione seria su quanto discusso nel consiglio comunale e non un resoconto della seduta consiliare.

Ci saremmo aspettati un’analisi del quadro politico/amministrativo generale, su come la minoranza si pone nei confronti della maggioranza.

Invece no!.

Questo “gruppo politico” avverte puerilmente l’esigenza di rivolgersi ad altra forza politica ponendo un interrogativo sulla coerenza di qualche scelta politica attuata da quest’ultimo.

E visto che il livello è questo, ci adeguiamo a malincuore ad evidenziare come stanno le cose all’interno del suddetto gruppo.

Siamo convinti che la politica è fatta anche di coerenza nei comportamenti.

A tal proposito evidenziamo che non si può stare, soprattutto per alcuni attivi sostenitori del gruppo, taluni dei quali occupano anche “posti di rilievo”, con un piede in due scarpe, non si può stare con un partito un giorno e, poi stare con una forza antagonista a quel partito un altro giorno.

Non si può parlare di un gruppo politico giovane quando, durante il periodo elettorale, lo stesso “nei tavoli delle trattative”, per non dire nella spartizione del potere, è rappresentato anche da qualche “trombato politico” di lungo corso.

ALLA FACCIA DELLA COERENZA!

Tutto ciò non può che incrementare disinteresse, rassegnazione e allontanamento da una politica che i cittadini vedono sempre più distante.

E’ QUESTO CHE NON VA.

L’enorme distanza tra quanto promesso ed enunciato, di quanto viene detto e quanto poi si realizza.

A tal proposito basta ricordarsi dell’operato amministrativo dei rappresentanti di detto gruppo in seno al consiglio comunale, che solo oggi pensano di rifarsi una “verginità politica”.

Ecco perché, prima ancora di parlare di coerenza di altri gruppi politici, vi invitiamo di fare un po’ di chiarezza all’interno del sopra citato gruppo, caratterizzato da forti contrapposizioni interne e da repentini passaggi da una posizione ad un’altra.

LA COERENZA E’ COME SI E’, E NON COME SI E’ DECISO DI ESSERE (S.Pertini)