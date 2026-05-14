Cittanova, ennesima ricostruzione fantasiosa sui contributi ottenuti dalla Pro Loco per la XXIV Festa Nazionale dello Stocco. I DOCUMENTI con i dettagli

Preso atto dell’ennesima ricostruzione fantasiosa sui contributi ottenuti dalla Pro Loco di Cittanova per la realizzazione della XXIV Festa Nazionale dello Stocco, si smentisce in modo categorico la notizia dei presunti 47mila euro erogati dal Comune per l’edizione del 2025. L’Ente ha erogato un contributo di circa 10mila euro per il sostegno ad un progetto socioculturale e di promozione turistica che ha visto la realizzazione di ben tre serate musicali nel mese di agosto capaci di richiamare decine di migliaia di persone e l’attenzione dei media nazionali.

L’ennesimo attacco gratuito alla Pro Loco viene smentito dagli atti ufficiali che si allegano al presente comunicato.