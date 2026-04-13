Cittanova, è una perdita di acqua da una tubazione comunale vicino alla chiesa Matrice della Malizia

Una perdita d’acqua è stata segnalata lungo la strada che collega Cittanova a Rizziconi. L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini, preoccupati per la situazione. Sul posto sono intervenuti il direttore Longo e il vicesindaco Antonino Caridi del comune di Taurianova per un sopralluogo.

Dalle verifiche è emerso che si tratta di una conduttura idrica comunale che alimenta alcune abitazioni della zona. La perdita, presente da diversi giorni, non risulta al momento allarmante, ma è stata ufficialmente segnalata al Comune affinché si provveda alla risoluzione del problema.

I residenti, inizialmente preoccupati, non erano a conoscenza della presenza della tubazione lungo la strada.