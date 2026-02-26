Cittanova, domenica un evento organizzato da “Spazio Civico”: “La giustizia al bivio del referendum”
Feb 26, 2026 - redazione
“La giustizia al bivio del referendum”: incontro pubblico promosso da Spazio Civico Cittanova
Il movimento politico Spazio Civico Cittanova organizza un incontro pubblico dal titolo “La giustizia al bivio del referendum – Il diritto di capire: due visioni a confronto”, in programma domenica 8 marzo 2026 alle ore 17:00 presso il Polo Solidale per la Legalità di Cittanova.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di informazione e approfondimento su un tema di grande rilevanza istituzionale e democratica come la riforma della giustizia oggetto del prossimo Referendum del 22 e 23 marzo prossimi.
Consapevoli della complessità dell’argomento, gli organizzatori hanno promosso un momento di confronto aperto, volto non a sostenere una posizione precostituita, ma a fornire strumenti utili alla comprensione, attraverso l’ascolto di voci qualificate e portatrici di diverse sensibilità.
Interverranno:
Per il SÌ
Dott. Federico Moleti, Sostituto Procuratore presso la Procura di Palmi
Avv. Guido Contestabile, componente del Comitato per il SÌ – Camera Penale di Palmi
Per il NO
Dott. Ilario Nasso, Giudice della Corte d’Appello di Catanzaro
Avv. Leonardo Iamundo, componente del Comitato cittadino per il NO
L’incontro sarà introdotto e moderato da Lilli Pinto, Presidente del movimento politico Spazio Civico Cittanova.
«Crediamo che il confronto civile e informato rappresenti uno strumento essenziale per rafforzare la qualità della nostra democrazia – dichiara Domenico Bovalino, capogruppo del Movimento in Consiglio Comunale –. Il diritto di capire è il primo passo per esercitare consapevolmente il diritto di scegliere».
L’evento è aperto alla cittadinanza, che è invitata a partecipare.
Spazio Civico Cittanova