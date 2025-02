Cittanova, dichiarazioni del Sindaco Antico su Bilancio di previsione 2025 

«Presentiamo a quest’Aula uno strumento economico-finanziario sicuramente gravato dalle eredità del passato, ma comunque utile per dare un indirizzo di crescita al nostro paese». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova, avv. Domenico Antico, nel corso della seduta di Consiglio comunale riunita il 27 febbraio per l’approvazione, tra l’altro, del Bilancio d’esercizio 2025.

«Ringrazio tutti i gruppi politici della Coalizione per l’importante contributo offerto anche in questa occasione – ha proseguito il Primo Cittadino -. Un momento di preziosa sintesi che ha trovatopiena condivisione degli indirizzi che guardano al futuro di Cittanova. Un grazie sincero, inoltre, ai Dipendenti dell’Ente per il lavoro prezioso e proficuo. Approviamo un Bilancio ingessato, ma che muove con chiarezza verso temi cruciali per la Comunità, a partire dall’attenzione per le fasce più svantaggiate della popolazione. Abbiamo avviato il nostro percorso amministrativo con una forte penalizzazione di oltre 3milioni di euro che, siamo sicuri, riusciremo a ripianare entro il 2026. Ma non cerchiamo alibi e mai lo faremo. Già oggi mettiamo in campo un’idea di paese ambiziosa».

Il Sindaco avv. Domenico Antico ha poi concluso: «Dopo anni di torpore Cittanova inizia a risvegliarsi. E questo dato è sotto gli occhi di tutti. In otto mesi non potevamo fare miracoli. Servirà del tempo per ripianare il disavanzo e dovremo tenere i piedi ben saldi per terra per proseguire sul cammino del rilancio».

Tra i temi trattati dal Primo Cittadino anche la sanità, la viabilità locale e provinciale, il sistema culturale, il PSC, le politiche sociali. In particolare, sulla realizzazione dell’Ospedale di Comunità, il Sindaco ha informato che: «A seguito di un sopralluogo del nuovo RUP dott. Gioberti sono state fissate anche le date per l’approvazione del progetto esecutivo e dell’inizio dei lavori. Entro maggio si aprirà il cantiere nella struttura di viale Merano».

Il Consiglio comunale, giovedì scorso, ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche (su cui ha dettagliatamente relazionato l’Assessore Daniele Sirianni), il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio d’Esercizio 2025.