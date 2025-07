Cittanova, definiti i criteri per la concessione di contributi all’apertura di nuove attività commerciali

L’Amministrazione Comunale di Cittanova tiene alta l’attenzione sulle politiche di sviluppo delle attività economiche locali. Lo scorso 29 luglio, la Giunta ha definito e approvato i criteri per la destinazione dei contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne in riferimento all’annualità 2022.

Uno strumento importante per il tessuto produttivo e commerciale cittanovese, che potrà contare su risorse complessive pari a circa 77mila euro.

I contributi potranno essere utilizzati per le seguenti tre categorie di interventi: adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche con bando pubblico per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori e sono regolarmente costruite e iscritte al registro delle imprese; concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del Settore Vigilanza del Comune di Cittanova.

«Stiamo lavorando per aumentare la capacità di investimento del Comune nelle politiche di sviluppo economico e produttivo – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico – e la delibera approvata per la definizione dei criteri per l’assegnazione dei contributi per i Comuni marginali va in questa direzione».