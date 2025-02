Cittanova, Commemorazione Bombardamento 20 febbraio 1943 

Una pagina di storia cucita sull’identità di un paese. Cittanova si prepara a commemorare l’82° anniversario del Bombardamento Alleato con un intenso e significativo programma di iniziative, nel solco di una consapevolezza antica, che accoglie la profondità delle cicatrici, ancora aperte a distanza di decenni.

La pioggia di bombe sul paese, nel bel mezzo di una guerra dolorosa e sfiancante, causò oltre cento vittime e numerosissimi feriti, trovando la pronta reazione della Comunità, unita dalla voglia di riscatto, di pace e di futuro, nel segno del coraggio e della solidarietà.

Il Comune di Cittanova, per i fatti del 20 febbraio 1943, è stato insignito della Medaglia di Bronzo al Merito Civile dalla Presidenza della Repubblica.

Il prossimo giovedì 20 febbraio, alle ore 10,00 presso la Chiesa della Sacra Famiglia di Corso Italia, verrà deposta una corona da parte dell’Amministrazione comunale. All’appuntamento saranno presenti Istituzioni, Autorità civili, militari e religiose, e una delegazione del locale Istituto Comprensivo “Luigi Chitti”.

Nel pomeriggio, alle ore 17,30 presso la Biblioteca Comunale Vincenzo De Cristo, si svolgerà un dibattito sul Bombardamento del 20 febbraio del 1943. Un momento di riflessione organizzato e promosso dal Comune di Cittanova con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile Universale, la Deputazione di Storia Patria della Calabria e la Scuola di Recitazione della Calabria.

A partire dal volume “Le bombe dei Liberatori” del prof. Antonio Orlando, il confronto vedrà protagonisti il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico, l’Assessore alla Cultura avv. Rita Morano, il Presidente del Consiglio dott. Francesco Rao, il Parroco e referente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria don Letterio Festa.

In apertura di lavori, verrà intitolata la Sala Convegni della struttura alla memoria del compianto prof. Antonio Orlando.