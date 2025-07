Cittanova, Arresti dei carabinieri, il sindaco Antico, “operazione che alimenta la fiducia dei cittadini verso lo Stato”

«Gli arresti effettuati nelle scorse ore dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Taurianova, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, assicurano alla giustizia i presunti autori delle rapine che negli ultimi mesi hanno messo in apprensione diversi centri del nostro territorio. Un’operazione che contribuisce a rafforzare il senso di sicurezza complessivo e che alimenta la fiducia dei cittadini verso lo Stato».

È quanto affermato in una nota dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico nella mattinata odierna.

«Ai Carabinieri un plauso per la brillante attività svolta – ha proseguito il Primo Cittadino -. A tutte le Forze dell’Ordine impegnate quotidianamente in un servizio fondamentale per la vita e la sicurezza pubblica, consegno la riconoscenza e la fiducia della Comunità di Cittanova, nella consapevolezza che solo con la collaborazione costante e concreta tra le Istituzioni è possibile programmare un futuro migliore per la nostra terra».