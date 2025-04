Cittanova, approvazione progetto esecutivo ospedale di comunità 

Un altro passo in avanti verso il nuovo Ospedale di Comunità di Cittanova. L’ASP di Reggio Calabria, con Deliberazione del Direttore Generale n.363 dello scorso primo aprile, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’importante struttura sanitaria che dovrà nascere nei locali dell’ex Ospedale di viale Merano.

Una notizia che alimenta la fiducia del territorio nel percorso di rilancio della rete sanitaria territoriale e, contestualmente, nel piano di sviluppo effettivo e funzionale di un presidio strategico per il comprensorio della Piana.

I lavori, finanziati per oltre 2milioni e 300mila euro, una volta concluso l’iter burocratico potranno prendere ufficialmente il via, coinvolgendo ampie aree del nosocomio.

Nel frattempo, appare chiaro il lavoro fondamentale svolto dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per il rilancio della Sanità sui territori. Allo stesso tempo, si è rivelata preziosa l’attenzione del Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria dott.ssa Lucia Di Furia verso le istanze del comprensorio reggino.

«L’Amministrazione, in questi mesi di lavoro al servizio della Comunità – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico – ha tenuto viva l’interlocuzione concreta e diretta con gli organi di governo della Sanità regionale e provinciale, trovando interlocutori attenti e davvero interessati alla risoluzione delle problematiche di un settore strategico per i cittadini. Siamo fiduciosi sull’iter che porterà alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità a Cittanova. Noi continueremo a confrontarci con Regione e ASP, mantenendo alta l’attenzione sul tema».