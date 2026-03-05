Cittanova, Al Teatro Gentile “Indovina chi viene a cena” a cura dell’Associazione Kalomena

Tutto pronto per l’evento conclusivo della XXII Stagione Teatrale di Cittanova organizzata dall’Associazione Kalomena.

Martedì 10 marzo il sipario del Teatro Gentile si aprirà sulla stupenda commedia “INDOVINA CHI VIENE A CENA”, interpretata da due straordinari attori come Cesare Bocci e Vittoria Belvedere.

I biglietti sono in vendita su Vivaticket e presso il Teatro Gentile. Info: 347.7191399 – 320.6184249

Il Progetto della Rassegna Teatrale ha il patrocinio e il sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell’Amministrazione Comunale di Cittanova e della BCC-Calabria Ulteriore.

INDOVINA CHI VIENE A CENA

con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere.

e con Mario Scaletta, Federico Roque, Elvira Camarrone, Ira Fronten, Thilina Pietro Feminò, Fatima Romina Ali.

di William Arthur Rose, adattamento di Mario Scaletta, regia Guglielmo Ferro.

Guglielmo Ferro riporta in scena la stupenda commedia che fu interpretata (al cinema) dai due mostri sacri Katharine Hepburn e Spencer Tracy.

Il tema, quello di un matrimonio misto, allora fece scalpore nell’America di fine anni ’60, ma oggi è più che mai di attualità in una società sempre più multietnica.

Il soggetto di William Arthur Rose ha quasi mezzo secolo, ma anche grazie all’adattamento di Mario Scaletta si presenta come un testo fresco e attualissimo.

“Quando mi hanno proposto questo lavoro ne sono subito stato entusiasta – ha detto Guglielmo Ferro. Si tratta di un testo brillante, che però trasmette un messaggio a forte connotazione sociale. L’adattamento di Scaletta ha inoltre sfrondato tutta una parte strettamente legata agli anni ’60, per farne un testo estremamente attuale, anche nel linguaggio più crudo e diretto.

Si parla dunque di differenze e di comprensione, termine, quest’ultimo, che preferiamo a quello più restrittivo di tolleranza”.

Il successo di critica e di pubblico che ha accompagnato l’intera rassegna testimonia di una sfida vinta che premia le scelte qualitative di un cartellone diversificato e di altissimo livello proposto dall’Associazione Kalomena, la cui Stagione Teatrale, da quest’anno, ha il riconoscimento, da parte della Città Metropolitana, di “Evento di alta valenza identitaria”, mentre la Regione Calabria, riconoscendole le caratteristiche e i requisiti di continuità e professionalità, l’ha accreditata deliberandone l’Iscrizione nel Registro Regionale del Teatro.