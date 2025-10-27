Cittanova, aggressione dottoressa Guardia Medica, la solidarietà del sindaco Antico, “gesto commesso da un soggetto recidivo e già noto alle cronache, alimenta malessere”

«L’aggressione, la seconda in breve tempo, perpetrata ai danni della dottoressa responsabile della Guardia Medica di Cittanova rappresenta un fatto gravissimo che invita tutti ad una seria riflessione sui temi della sicurezza, del rispetto e della tutela sui luoghi di lavoro. Il fatto che a commettere il gesto sia stato un soggetto recidivo e già ampiamente noto alle cronache non fa altro che alimentare il malessere dell’intera Comunità». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico in merito al grave episodio avvenuto nelle scorse ore presso l’Ospedale cittadino e che ha visto coinvolto il personale medico presente in struttura.

«Alla professionista porgiamo la nostra vicinanza e il nostro supporto concreto – ha proseguito – e rinnoviamo l’impegno dell’Amministrazione comunale in direzione della sicurezza e della legalità in ogni ambito della vita cittadina, anche nella consapevolezza di come la Guardia Medica rappresenti un presidio sanitario fondamentale per la Comunità. Ribadiamo la piena fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine nel solco di una collaborazione virtuosa che guarda al benessere e alla sicurezza dei cittadini».