Città Metropolitana, Convocazione riunione dissesto idrogeologico e manutenzione ordinaria e straordinaria strade

E’ per domani la convocazione di una riunione straordinaria presso la Cittadella Regionale convocata a nome dell’Assessore ai lavori pubblici riguardo il dissesto idrogeologico e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della Città Metropolitana.

E’ davvero surreale afferma il Vice Sindaco Metropolitano Versace con delega alla viabilità, che ancora una volta a distanza di ben nove mesi dalla riunione svolta in prefettura, si formalizzeranno le ennesime promesse per il territorio metropolitano che molto probabilmente non verranno mai portate a termine . Come può infatti un assessore assumere impegni con un Presidente di Regione dimissionario in piena campagna elettorale, con una attività completamente ferma ? non è stato il momento di stallo degli uffici la principale ragione delle dimissioni del Presidente Occhiuto? I nostri cittadini, i nodi più difficili da sciogliere, i punti deboli vengono strumentalizzati, senza alcuna interlocuzione preventiva con gli amministratori locali, con il settore viabilità, con i dirigenti della città metropolitana. E’ questo che meritano i nostri cittadini? La nostra Regione? Ci auguriamo che i nostri territori rispondano con forza a questo modus operandi per un cambiamento, per un segnale diverso di fare politica e di amministrare in linea ad un confronto diretto con gli interessati.

Sono mesi che con forza mostriamo il grido di risposte dei nostri territori, per una viabilità diversa, più sicura, più vicina alle popolazioni e nessuno finora se n’è fatto carico, se non con false promesse, specchietti per allodole.

Numerose le interlocuzioni fatte dalla città metropolitana al Mit oltre che alla Regione con trasmissione di schede di fabbisogno delle strade Metropolitane delle varie zone , dalla jonica alla tirrenica, numerosi gli accertamenti tecnici eseguiti dal settore viabilità della città metropolitana sullo stato di conservazione della rete viaria; a nulla è servito tutto questo.

Numerosi anche i solleciti inviati per denunciare un dissesto idrogeologico in atto da ormai tanto tempo, che causa e ha causato eventi catastrofici durante i mesi invernali. Puntualmente, con cadenza strategica vengono organizzati incontri al fine di predisporre solo false promesse, come quella di domani. E’ facile intuire che siano riunioni esclusivamente finalizzate a quietare una situazione già critica sulle spalle dei cittadini.

Ci siamo stancati di tutto questo, vogliamo dare delle risposte concrete al nostro territorio, vogliamo che i cittadini ritornino a fidarsi della politica e di coloro che amministrano la nostra Regione.