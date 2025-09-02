Cisl FP, Comune di Melito Porto Salvo,“i frutti delle buone prassi Amministrative”

La neo eletta Amministrazione inizia con un grande impegno a favore dei lavoratori, portando a compimento alcuni degli i accordi contrattuali a favore dei dipendenti.

Così dichiara il segretario generale Vincenzo Sera della CISL FP di Reggio Calabria .

La disponibilità e il continuo confronto con l’Amministrazione, il ripristino delle corrette relazioni sindacali con i dirigenti sindacali interni dell’Ente, sono serviti alla partecipazione consapevole, nel rispetto delle parti, ed hanno contribuito alla risoluzione dialcuni problemi e dei conflitti all’interno dell’Ente.

Dopo la firma dei contratti integrativi parte giuridica dal 2021 al 2024 e parte economica, si è registrato un blocco di alcuni istituti contrattuali, un blocco che neanche il periodo del Commissariamento è riuscito a portare avanti e ristabilire la normalità per la piena esigibilità dei contratti integrativi già sottoscritti.

Ringraziamo il Sindaco dott. Nastasi Annunziato, l’assessore al personale d.ssa Daniela Demetrio che si sono assunti l’impegno di portare avanti tutto quanto già deliberato dai Commissari e previsto nel PIAO.

Con determinazione del responsabile dell’ufficio AA.GG. sembrerebbe che sia iniziata una nuova fase per i dipendenti,

L’azione di risoluzione delle problematiche voluta fortemente dal Sindaco, e dall’assessore al personale, in definitiva da parte di tutta la maggioranza, sollecitata dalla nostra azione sindacale ha contribuito alla missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini, tutelando sopratutto gli interessi dei lavoratori.

Un risultato – continua il Segretario Generale della CISL FP Vincenzo Sera – che è frutto di un serrato e costruttivo confronto che la CISL FP di Reggio Calabria ha portato avanti senza indietreggiare e con determinazione.

Rimangono tanti altri istituti contrattuali da portare avanti come i differenziali (ex PEO) e la liquidazione della performance. Per tutti i contratti sottoscritti.

La determinazione del Responsabile dell’ufficio AA.GG. prot. 40925 del 21 agosto 2025, dà finalmente l’opportunità a quei dipendenti aventi diritto di uno sviluppo di carriera.

Un passo importante per il lavoro e per i lavoratori, importante l’impegno e la volontà dell’Amministrazione nel recuperare tanti anni di arretrato, senza tuttavia, nascondere le difficoltà riscontrate nel cercare di ricostruire un rapporto tra Amministrazione e dipendenti che da tanti anni era invece orientato a deprimere professionalità e a creare diffidenza.

Ci auguriamo ulteriori momenti di confronto istituzionali, per rendere migliore la qualità del lavoro dei dipendenti comunali e quindi migliori servizi per la collettività, attendiamo la convocazione per il rinnovo del contratto integrativo parte economica anno 2025 per rimanere allineati a quanto previsto dalla normativa vigente.

Con la stessa determinazione chiediamo una risoluzione definitiva anche per la stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato gli Assistenti Sociali, figure fondamentali per tutto l’ambito.

Rimaniamo fiduciosi nella volontà della neo eletta Amministrazione e nella caparbietà del Sindaco per l’azione messa in atto al fine di risolvere in termini di efficacia ed efficienza l’attività amministrativa e garantire servizi di qualità alla cittadinanza.

Il Segretario Generale CISL FP

Vincenzo Sera*