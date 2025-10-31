Circoscrizioni, Forza Italia: “Cambieranno il volto della città. Ora procedura rapida in commissione per procedere con l’approvazione in aula”

“L’avanzamento della procedura relativa alla riorganizzazione amministrativa e territoriale della città attraverso la reintroduzione delle circoscrizioni, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, essenziale per riavvicinare l’amministrazione ai cittadini, è un risultato del quale siamo profondamente orgogliosi, frutto dell’azione politica costante e attenta di Forza Italia”.

È quanto dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone.

“Grazie ai nostri solleciti e al proficuo lavoro svolto in Commissione, l’iter sta procedendo con la necessaria rapidità. Lo abbiamo ribadito in più occasioni: è fondamentale non perdere tempo per dotare Reggio Calabria di un sistema di decentramento basato, come da progetto, sull’articolazione in cinque circoscrizioni che garantiranno rappresentanza e servizi capillari a tutti i quartieri” sottolineano i consiglieri azzurri.

“Il decentramento non è solo un atto burocratico, reso possibile grazie all’emendamento Cannizzaro che lo ha inserito nella legge di bilancio del 2022, ma la risposta politica più concreta alle istanze del territorio – concludono i consiglieri- Per questo ci impegneremo affinché la delibera possa arrivare in Aula Consiliare entro la fine del 2025, perché il meccanismo di partecipazione sia già avviato e funzionante per la prossima primavera, quando i cittadini saranno chiamati a votare, in concomitanza con le elezioni comunali, anche per le circoscrizioni”.