Circo Madagascar: Un gesto di solidarietà per la Città di Gioia Tauro

il Circo Madagascar sta continuando a riscuotere un grande successo a Gioia Tauro, presso il Centro Annunziata. I due spettacoli di ieri sono stati completamente pieni, con oltre 500 persone che non hanno potuto assistere allo spettacolo serale delle 21:15 a causa della completa occupazione dei posti.

Oggi, il circo presenterà due spettacoli alle ore 18:30 e 21:15, e la direzione invita tutti a presentarsi almeno mezz’ora prima degli spettacoli per evitare affollamenti.

Inoltre, la direzione del circo, tramite il suo coordinatore Clemente Corvo, ha accettato la richiesta formulata della garante per l’infanzia avv. Antonella Ianní, supportata dal sindaco avvocato Simona Scarcella e dalla delegata alle politiche sociali Mariangela Giovinazzo, di offrire uno spettacolo gratuito per le persone speciali della città, ” aventi diritto”

Con Questo gesto di sensibilità sociale la famiglia Martini, che oltre a portare al seguito lo spettacolo di alta qualità piú importante d ‘ Italia, con lo zoo più grande d’Europa,

ha dimostrato una notevole sensibilità sociale, offrendo uno spettacolo gratuito per le persone speciali della città, mostrando così il suo impegno per la comunità e il benessere delle persone più vulnerabili.

. Questo è un aspetto molto positivo che merita di essere evidenziato.