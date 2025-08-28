Circo Madagascar: grande successo e offerte imperdibili, “Family Day” tutti a € 7,00 “solo per oggi”

DI CLEMENTE CORVO

il Circo Madagascar a Gioia Tauro riprende i suoi spettacoli dopo un giorno di riposo. Ecco i dettagli:

– Data di ripresa: oggi

– Orari degli spettacoli: 18:30 e 21:15

– Durata degli spettacoli: fino a domenica

– Prezzo speciale per il “Family Day” SOLO PER OGGI : €7 per tutti

– Opportunità di vedere il circo più importante d’Italia con il parco zoo più grande d’Europa

il circo ha ottenuto un grande successo nei giorni scorsi, con circa 6000 presenze, e sta continuando a offrire spettacoli di alta qualità al pubblico.

il Circo Madagascar della famiglia Martini sta riscuotendo un grande successo grazie anche al suo numero di animali esotici, che ha anche vinto il premio al Festival di Montecarlo. Il parco zoo del circo offre una visione unica di tantissimi animali di diverse razze che convivono insieme in un ambiente che é curato con grande attenzione.

La cura degli animali é una priorità assoluta, con un’équipe di veterinari che li visita regolarmente per assicurarsi della loro salute e benessere. Questo fa capire che il circo si prende seriamente la responsabilità della cura degli animali per garantire loro una vita sana e felice.

La possibilità di visitare lo zoo e vedere gli animali da vicino è un’opportunità unica, non solo per gli appassionati di animali e per le famiglie con bambini, ma per tutti.

il Circo Madagascar sta offrendo un’esperienza educativa e divertente per tutti.

Il prezzo speciale per il “Family Day” è un’ottima occasione per le famiglie di godersi lo spettacolo insieme.