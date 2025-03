Cinquefrondi, un’App per essere sempre informati sui servizi alla cittadinanza

L’Amministrazione Comunale sta spingendo, con forza, la Digitalizzazione dell’Ente fornendo tanti Servizi alla Cittadinanza.

Da oggi parte anche un’APP per consentire a tutte e tutti i cittadini di essere informati su tutto ciò che riguarda la vita amministrativa in tempo reale e diretto.

L’APP, inoltre, fornisce anche un’ampia gamma di servizi per la raccolta differenziata porta-a-porta: con l’eco-calendario dei rifiuti, il glossario, i contatti per il ritiro degli ingombranti, i punti di raccolta sul territorio.

I cittadini potranno inviare segnalazioni mediante Spid, condividere eventi e news su whatsapp e social network, consultare le mappe dei punti di interesse del Comune e potranno prenotare appuntamenti direttamente dall’app.

Scaricarla è semplicissimo, basta andare sul proprio Play/Apple Store digitare Municipium e selezionare il Comune di Cinquefrondi.

Ricordiamo che per chi ha difficoltà a farlo, abbiamo attivato il servizio di Facilitazione Digitale che aiuterà tutte le persone sia per la registrazione a questo servizio che per l’iscrizione al servizio Sindaci in Contatto 2.0, Whatsapp Civico, registrazione Spid e tanto altro.

Il nostro obiettivo è quello di andare al passo con i tempi senza escludere nessuno.

Il coinvolgimento e la partecipazione sono, da sempre, i nostri punti principali per il progetto di una cittadinanza attiva e stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti necessari affinché nessuno si possa sentire escluso da tutto ciò che, inevitabilmente, la nuova società ci impone.

La soddisfazione del Sindaco Michele Conia e dell’Assessora alla Digitalizzazione Giada Porretta sta proprio nel doppio risultato della Digitalizzazione dell’Ente e allo stesso tempo nel riuscire a rendere partecipi tutti quanti dei processi della società moderna, ringraziando anche gli uffici preposti che sinergicamente hanno lavorato alla congiunzione di tutte le sfaccettature, capendo le necessità obiettive di tutta la cittadinanza.