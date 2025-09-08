Cinquefrondi, un dono con le nostre indennità per le nostre ragazze ed i nostri ragazzi, un omaggio alla cultura calabrese

Oggi la nostra comunità si arricchisce di un’opera che parla al cuore di tutti: un murale dedicato a #Corrado #Alvaro, con una delle sue frasi più significative.

Un simbolo che vuole trasmettere ai giovani il valore delle nostre #radici, della nostra storia e della cultura #calabrese.

Ci teniamo a sottolinearlo con orgoglio:

questo progetto non è costato un solo euro di soldi pubblici. È stato realizzato interamente con l’#indennità del Sindaco e degli Assessori, perché crediamo che amministrare significhi anche dare in prima persona, senza esitazioni, per il bene della comunità.

Questo murale è un regalo ai ragazzi, ma anche a tutta la #Calabria, perché valorizzare la nostra identità e la nostra cultura è il modo più autentico per guardare al futuro.

Oggi restituiamo alla comunità un plesso scolastico che avevamo temporaneamente destinato a un altro scopo, per garantire la sopravvivenza del Liceo Musicale a Cinquefrondi.

Avevamo preso un impegno con le nostre ragazze e i nostri ragazzi della scuola elementare: quello di restituire loro questi spazi, rinnovati e arricchiti di significato.

La #cultura è il #dono più grande che possiamo lasciare.