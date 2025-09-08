Cinquefrondi, un dono con le nostre indennità per le nostre ragazze ed i nostri ragazzi, un omaggio alla cultura calabrese
Set 08, 2025 - redazione
Oggi la nostra comunità si arricchisce di un’opera che parla al cuore di tutti: un murale dedicato a #Corrado #Alvaro, con una delle sue frasi più significative.
Un simbolo che vuole trasmettere ai giovani il valore delle nostre #radici, della nostra storia e della cultura #calabrese.
Ci teniamo a sottolinearlo con orgoglio:
questo progetto non è costato un solo euro di soldi pubblici. È stato realizzato interamente con l’#indennità del Sindaco e degli Assessori, perché crediamo che amministrare significhi anche dare in prima persona, senza esitazioni, per il bene della comunità.
Questo murale è un regalo ai ragazzi, ma anche a tutta la #Calabria, perché valorizzare la nostra identità e la nostra cultura è il modo più autentico per guardare al futuro.
Oggi restituiamo alla comunità un plesso scolastico che avevamo temporaneamente destinato a un altro scopo, per garantire la sopravvivenza del Liceo Musicale a Cinquefrondi.
Avevamo preso un impegno con le nostre ragazze e i nostri ragazzi della scuola elementare: quello di restituire loro questi spazi, rinnovati e arricchiti di significato.
La #cultura è il #dono più grande che possiamo lasciare.