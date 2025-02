Cinquefrondi si schiera a favore del ripristino e della riqualificazione delle Linee Taurensi

Con la delibera n. 24 del 18 febbraio 2025, la Giunta Comunale si esprime a favore di un’iniziativa pensata per il ripristino e recupero delle Linee Taurensi di Ferrovie della Calabria. Questo progetto, grazie al Coordinamento attivo tra Associazioni e comitati che operano all’interno della Piana di Gioia Tauro di cui fanno parte l’Associazione Metropolitana della Piana, il Comitato Pro Ferrovie Taurensi, l’Associazione Phielene e il Comitato Jonio-Tirreno, si prefigge come obiettivo quello di migliorare la mobilità interurbana tramite il riutilizzo delle linee al fine di trasformarle in una moderna metropolitana di superficie.

La Giunta sottolinea i numerosi benefici derivanti dal servizio, a partire dalla possibilità per studenti e lavoratori di poter raggiungere le scuole più agevolmente riducendone costi, tempo e impatto ambientale, ma anche di poter collegare tra loro i comuni più piccoli e quelli più popolosi.

Non solo servizi ai cittadini residenti, si parla inoltre di incremento nel turismo grazie a chi ama la mobilità dolce e soprattutto, per la facilità di raggiungere le mete turistiche del nostro territorio, grazie anche a una stazione programmata a S. Eufemia che permetterebbe di raggiungere la località di Gambarie migliorando l’offerta turistica invernale.

“È necessario difendere il diritto alla mobilità totalmente negato nella nostra piana, disagio subito principalmente dai nostri giovani e anziani” rimarca il sindaco Michele Conia.