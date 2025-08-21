Dopo un’estate scandita da eventi culturali, musicali, artistici e gastronomici che hanno coinvolto e animato la comunità, il Comune di Cinquefrondi si prepara a chiudere in grande stile la stagione estiva con il Cinquefrondi Summer Fest 2025, in programma il 23, 24 e 25 agosto in Piazza della Repubblica.

L’evento, che negli anni è cresciuto fino a diventare un appuntamento fisso dell’estate calabrese, porterà in città migliaia di persone tra appassionati di musica e visitatori, confermandosi come una delle manifestazioni più attese e partecipate del territorio.

Il festival prenderà il via sabato 23 agosto con l’apertura musicale a cura del cantante trap-reggaeton OB, un talento italo-marocchino dalla vicina Gioia Tauro, e del DJ set di S.I.M.O., “Sogna Il Meglio Osando”, cantautore polistrumentista che ha introdotto i concerti di artisti di grande calibro come i Pinguini Tattici Nucleari, The Kolors, Arisa, Alex Britti, Alfa e molti altri. A seguito il concerto di Camil Way, rapperdalla forte carica interpretativa e tra le voci emergenti più apprezzate nel panorama musicale contemporaneo. Artista in forte ascesa che ha preso parte alla serie Netflix “Nuova Scena 2”, un talent rap in cui è stato protagonista insieme ai giudici Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain.

Domenica 24 agosto spazio al DJ set di Espyx, rapper calabrese noto per la sua partecipazione a Xfactor oltre ad aver aperto i live di artisti come Mondomarcio, Tormento, Rhove, che introdurrà l’atteso live di Eman, cantautore calabrese tra i più amati della scena reggae-pop italiana. Conosciuto per successi come Amen e Icaro, Eman è apprezzato dal grande pubblico per la forza emotiva dei suoi testi e l’impatto delle sue performance, che mescolano sonorità moderne e grande profondità espressiva.

Il festival si concluderà lunedì 25 agosto con una serata particolarmente sentita. A salire sul palco sarà Michele Bruzzese, talento locale e semifinalista di The Voice Kids 2023, che aprirà la serata con una performance inedita. A seguire, il DJ set di Federica Caracciolo, DJ e producer poliedrica nota per la sua espressione artistica personale, i remix di successo e una partecipazione attiva sia nel panorama regionale calabrese che internazionale per es, all’Amsterdam Dance Event (ADE), che accompagnerà il pubblico fino all’attesissimo evento finale: il live di Sarah Toscano, una delle voci più promettenti della nuova generazione musicale italiana. Vincitrice di Amici 2024 e già protagonista sul palco di Sanremo Giovani, Sarah si è imposta all’attenzione nazionale grazie al suo timbro unico e alla sua straordinaria capacità di connettersi con il pubblico.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito così come l’area parcheggi allestita nell’area Stazione e nell’area centro Polifunzionale. Il Cinquefrondi Summer Fest si conferma così non solo un momento di spettacolo e una manifestazione di grande richiamo artistico, ma anche un importante momento di aggregazione sociale e valorizzazione territoriale. Un palcoscenico d’eccellenza per artisti emergenti e affermati per attrarre visitatori da tutta la regione.