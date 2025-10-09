Cinquefrondi, la guardia medica ha cambiato location

Comunichiamo che da ieri sera la Guardia Medica di Cinquefrondi ha cambiato location.

Lo spostamento è solo di pochi metri ma in un locale molto più accogliente e consono al servizio verso tutti i cittadini.

Si trova in Via Australia ed il numero di telefono è 0966949156.

Nel caso in cui qualsiasi cosa non dovesse andare bene potete comunicare al Comune e noi trasferiremo le segnalazioni all’Asp.

Ringraziamo per l’impegno la Dottoressa Lucrezia Mesiano nostra concittadina e giovane professionista della nostra Cinquefrondi.