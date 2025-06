Cinquefrondi inaugura la nuova sede del CSV nella casa comunale: “Un passo avanti per il volontariato e la coesione sociale”

Si è tenuta questa sera, 10 giugno 2025, presso la Sala Consiliare del Comune di Cinquefrondi, l’inaugurazione ufficiale della nuova sede del Centro Servizi per il Volontariato (CSV), affidata in concessione all’interno della casa comunale. Presenti numerose associazioni provenienti da Cinquefrondi, Taurianova, San Giorgio Morgeto, Mammola, e operatori del CSV, in un momento di confronto e condivisione sul valore dell’associazionismo per il territorio.

A partire dal 12 giugno, ogni martedì e giovedì, il personale del CSV sarà operativo nella nuova sede per offrire supporto, consulenza e accompagnamento alle realtà associative del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la rete e promuovere una cultura della solidarietà e della partecipazione attiva.

Il CSV ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di questa collaborazione, ringraziando il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, per la sensibilità e l’apertura dimostrata verso il mondo del volontariato. “Cinquefrondi – è stato detto – è oggi un esempio concreto di coesione, accoglienza e supporto alle associazioni”.

Nel corso dell’incontro, è stato sottolineato come il volontariato rappresenti un patrimonio fondamentale, non solo per il sostegno ai più fragili, ma per il benessere collettivo della comunità. “Il volontariato è tanto più forte – si è ribadito – laddove la presenza delle Istituzioni è autentica, libera da fini personali, e orientata al miglioramento dei servizi esistenti.”

Particolarmente significativo l’intervento del Sindaco Michele Conia, che ha dichiarato: “Tagliare un nastro non basta: l’invito è a vivere realmente questo spazio, a usarlo per costruire un tessuto sociale vivo e coeso. Dobbiamo superare la chiusura mentale, i personalismi e le divisioni tra associazioni, e lavorare insieme. Sono onorato di accogliere il CSV nella casa comunale, e ringrazio la mia squadra, nata non da accordi politici, ma da un impegno autentico nel sociale.”

Le associazioni del territorio hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, auspicando che la nuova sede possa diventare un punto di riferimento stabile, un luogo di dialogo e collaborazione in grado di mettere in rete le energie migliori del territorio.