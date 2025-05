Cimitero di Catanzaro: situazione di grave degrado, urgente un intervento delle autorità competenti

di Claudio Maria Ciacci

Catanzaro 27 maggio 2025 Si segnala, con profondo rammarico e senso di responsabilità civica, lo stato di abbandono e degrado in cui versa il Cimitero Comunale di Catanzaro, come documentato dalle fotografie scattate nella giornata odierna. Le immagini, inequivocabili, testimoniano una condizione che non può essere ulteriormente ignorata.

Tra le criticità rilevate si evidenziano: incuria diffusa nelle aree verdi, rifiuti abbandonati in prossimità delle tombe, marciapiedi dissestati, strutture murarie fatiscenti e presenza di erbacce anche in prossimità dei loculi. Una situazione non solo indecorosa, ma che solleva interrogativi anche in merito alla sicurezza dei visitatori, soprattutto delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il cimitero rappresenta un luogo sacro, simbolo della memoria collettiva e del rispetto dovuto ai defunti. È dovere delle istituzioni locali garantire il decoro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la tutela della dignità di uno spazio che appartiene a tutta la comunità.

Si auspica pertanto un immediato intervento da parte dell’Amministrazione Comunale e degli organi preposti, affinché si proceda con urgenza al ripristino delle condizioni di sicurezza, pulizia e rispetto che un luogo come il Cimitero di Catanzaro merita.

Il silenzio e l’inazione non sono più tollerabili. I cittadini hanno diritto a un ambiente civile anche nei luoghi della memoria.