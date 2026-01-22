Ciclone Harry, centinaia di carabinieri hanno prestato soccorso alla popolazione in Calabria, decine di servizi antisciacallaggio
Gen 22, 2026 - redazione
Carabinieri Catanzaro. Ciclone Harry. Centinaia di militari prestano
soccorso alla popolazione. Svolte nella notte decine di servizi
antisciaccalaggio tra Catanzaro Lido, Sellia Marina e Soverato.
I Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, a seguito dell’allerta rossa
diramata nei giorni scorsi dalla Protezione Civile Nazionale, per l’arrivo del Ciclone
Harry, hanno messo in campo decine di pattuglie lungo tutto il litorale ionico e
nell’entroterra.
Nel prendere parte al monitoraggio del Centro Coordinamento Soccorsi, attivato dalla
Prefettura già dalle prime ore di martedì, il Comando Provinciale di Catanzaro ha
disposto una forte intensificazione dei servizi esterni, soprattutto nel versante ionico,
per coadiuvare i Sindaci a dare attuazione alle molteplici direttive impartite
precauzionalmente dall’Autorità di Governo.
Centinaia le persone evacuate lungo tutta la costa ionica e innumerevoli gli interventi
in ausilio alla popolazione, per alberi caduti, piccoli smottamenti e danni causati dal
forte vento e dalla mareggiata, con sospensione in alcuni punti della viabilità stradale.
Lo sforzo maggiore i Carabinieri lo hanno tuttavia svolto dalle primissime ore di
mercoledì e fino a questa mattina. Già da ieri, infatti, il Comando Provinciale di
Catanzaro han fatto confluire abbondanti rinforzi a Catanzaro Lido principalmente,
ma anche lungo le coste di Sellia Marina e Soverato, con lo scopo di dare la massima
assistenza ai cittadini dopo la devastazione della notte tra martedì e mercoledì.
I Carabinieri hanno aiutato la popolazione a rimanere in zone di sicurezza, evitando
pericolosi assembramenti di curiosi nelle zone maggiormente allagate. Hanno anche
fornito manforte a tutte le operazioni di ripristino delle zone alluvionate, presidiando
le zone di accesso e fornendo assistenza alle persone in difficoltà.
Questa notte infine decine di pattuglie, a lampeggianti accesi, hanno presidiato tutta
la costa ionica, da Soverato a Catanzaro Lido, fino ad arrivare a Botricello, a confine
territorio, con servizi antisciacallaggio a protezione degli esercizi commerciali
devastati dalla forza del mare.
I servizi di soccorso alla popolazione andranno avanti anche nelle prossime ore fino
al ristabilimento di una situazione di maggiore normalità.