Ciclone Harry, centinaia di carabinieri hanno prestato soccorso alla popolazione in Calabria, decine di servizi antisciacallaggio

Carabinieri Catanzaro. Ciclone Harry. Centinaia di militari prestano

soccorso alla popolazione. Svolte nella notte decine di servizi

antisciaccalaggio tra Catanzaro Lido, Sellia Marina e Soverato.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, a seguito dell’allerta rossa

diramata nei giorni scorsi dalla Protezione Civile Nazionale, per l’arrivo del Ciclone

Harry, hanno messo in campo decine di pattuglie lungo tutto il litorale ionico e

nell’entroterra.

Nel prendere parte al monitoraggio del Centro Coordinamento Soccorsi, attivato dalla

Prefettura già dalle prime ore di martedì, il Comando Provinciale di Catanzaro ha

disposto una forte intensificazione dei servizi esterni, soprattutto nel versante ionico,

per coadiuvare i Sindaci a dare attuazione alle molteplici direttive impartite

precauzionalmente dall’Autorità di Governo.

Centinaia le persone evacuate lungo tutta la costa ionica e innumerevoli gli interventi

in ausilio alla popolazione, per alberi caduti, piccoli smottamenti e danni causati dal

forte vento e dalla mareggiata, con sospensione in alcuni punti della viabilità stradale.

Lo sforzo maggiore i Carabinieri lo hanno tuttavia svolto dalle primissime ore di

mercoledì e fino a questa mattina. Già da ieri, infatti, il Comando Provinciale di

Catanzaro han fatto confluire abbondanti rinforzi a Catanzaro Lido principalmente,

ma anche lungo le coste di Sellia Marina e Soverato, con lo scopo di dare la massima

assistenza ai cittadini dopo la devastazione della notte tra martedì e mercoledì.

I Carabinieri hanno aiutato la popolazione a rimanere in zone di sicurezza, evitando

pericolosi assembramenti di curiosi nelle zone maggiormente allagate. Hanno anche

fornito manforte a tutte le operazioni di ripristino delle zone alluvionate, presidiando

le zone di accesso e fornendo assistenza alle persone in difficoltà.

Questa notte infine decine di pattuglie, a lampeggianti accesi, hanno presidiato tutta

la costa ionica, da Soverato a Catanzaro Lido, fino ad arrivare a Botricello, a confine

territorio, con servizi antisciacallaggio a protezione degli esercizi commerciali

devastati dalla forza del mare.

I servizi di soccorso alla popolazione andranno avanti anche nelle prossime ore fino

al ristabilimento di una situazione di maggiore normalità.