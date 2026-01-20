Ciclista travolto e ucciso stamattina in Calabria in un incidente stradale

Una tragedia stamattina si è verificata a Coreca di Amantea nel Tirreno Cosentino, dove un ciclista di nazionalità straniera è stato travolto ed ucciso. L’incidente è avvenuto intorno alle 7. Un episodio che riaccende l’attenzione sui temi della sicurezza stradale e della convivenza, spesso complessa, tra veicoli e utenti vulnerabili. Il ciclista è deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso: all’arrivo dei sanitari, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità locale, suscitando sgomento e cordoglio.

Sul posto il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi, le indagini sono coordinate dai carabinieri di Paola. Traffico rallentato sul tratto stradale della SS18.