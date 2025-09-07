Ciao Danilo: una proposta di targa per ricordare la civiltà dell’amore

Dinnanzi a un crudele e proditorio destino, il giovane Danilo Rando ha rivelato non solo una spirituale purezza, ma anche l’esemplare consapevolezza di iscriversi all’anagrafe dei donatori di organi. Tale gesto meraviglioso costituisce una vocazione di sensibile solidarietà verso altri meno fortunati, offrendo così un meraviglioso atto d’amore. Non a caso, le parti anatomiche espiantate saranno utilizzate per tanti altri cittadini, cui sarà restituita la gioia di una nuova vita.

Considerato il comportamento di Danilo come Angelico Pioniere, non posso che formulare al Consiglio d’Istituto la proposta che venga collocata una targa all’interno del plesso scolastico, a futura memoria, con la quale ricordare alle generazioni successive la significativa scelta dello studente, anzitempo scomparso, come una dolcissima testimonianza della civiltà dell’amore.

