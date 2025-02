Ci scusiamo con il signor Salavatore Facchineri, per un errore di battitura abbiamo inserito il suo nome, anzichè quello di Facchinetti. Chiediamo scusa all’interessato ed ai suoi avvocati

CI SCUSIAMO CON IL SIGNOR SALVATORE FACCHINERI, PER UN ERRORE DI BATTITURA ABBIANO INSERITO IL SUO NOME ANZICHE’ IL SIGNOR FACCHINETTI. CI DISPIACE TANTISSIMO PER L’ACCADUTO

LA REDAZIONE DI APPRODO, IL DIRETTORE LUIGI LONGO

NOTA AVVOVATI ALBANESE E MILICIA

Il Sig. Salvatore Facchineri che assistiamo, manifesta rammarico per la pubblicazione sulla vostra testata di un articolo il cui titolo ha diffuso la notizia non veritiera secondo cui egli, definito “pentito”, avrebbe testimoniato di fronte al Tribunale di Palmi nel procedimento a carico di Klaus Davi, smontando le dichiarazioni di altro testimone.

Tutto quanto veicola il titolo dell’articolo non corrisponde al vero e stupisce la circostanza che permetta l’individuazione inconfutabile del nostro assistito sia per il nominativo, sia per l’essere di Cittanova, quando il reale testimone ed i fatti di quel processo, nulla hanno a che fare con quel Comune e con il Sig. Facchineri. L’errore è quindi palese e non certo comprensibile.

La successiva correzione dell’articolo non ha rimediato la svista, giacchè non ha impedito la diffusione della notizia fatta circolare dall’intitolazione (oggetto di impattante – e a volte unico – messaggio per il lettore), rimasta comunque online per un tempo apprezzabile.

Se ne chiede pertanto la formale smentita.

Avv.ti Giuseppe Milicia e Girolamo Albanese