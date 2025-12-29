Ci lascia Gino De Vincenti: l’ex sindaco di Bocchigliero amato dalla sua terra

«Massima vicinanza alla famiglia e agli iscritti del Circolo Pd. Vivrai nella memoria e nei ricordi di chi ti ha conosciuto»

«Cordoglio e massima vicinanza alla famiglia per la dolorosa scomparsa di Gino De Vincenti, punto di riferimento per il Pd cosentino sempre attivo nella politica del territorio. É stato un amatissimo sindaco della sua Bocchigliero, la città che oggi piange una grande perdita: un uomo autentico e vicino alla gente.

Gino ha saputo creare quel legame con gli iscritti al partito e i simpatizzanti, nel segno di quel modo di fare politica che oggi il Pd ha deciso di recuperare. Per questo voglio far arrivare il mio supporto anche al circolo Pd di Bocchigliero, scosso e addolorato da questa perdita.

Sempre impegnato nel cammino di riscatto della nostra Calabria, un uomo attento all’ambiente e interessato alle nostre aree interne comprendendo, fin da subito, come lo sviluppo della Calabria non potesse prescindere dalla crescita socioeconomica dell’entroterra.

Ciao Gino, continuerai a vivere nei ricordi e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerti».