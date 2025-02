Cerimonia consegna a Montecitorio decimo Premio Nazionale Giovanni Grillo in ricordo degli Internati Militari Italiani

Fedeltà e onore per un nuovo modello di cittadinanza– Sala della Regina – Palazzo Montecitorio

Fedeltà e onore per un nuovo modello di cittadinanza– Sala della Regina – Palazzo Montecitorio

Nella Sala della Regina di palazzo Montecitorio si è svolta, lo scorso 24 gennaio, la cerimonia di consegna alle scuole vincitrici, del decimo Premio Nazionale Giovanni Grillo in ricordo degli Internati Militari Italiani, dal titolo “Disciplina e onore per un nuovo modello di cittadinanza”.

Il Premio è stato promosso dall’omonima Fondazione in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il patrocinio di Rai Cultura, Aeronautica Militare, Rai Per la Sostenibilità ESG, Istituto Nazionale Ferruccio Parri e con la media partnership di Rai Cultura.

Sono intervenuti alla cerimonia il Vicepresidente della Camera dei deputati, On. Le Giorgio Mulè, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione e del Merito, On. Le Paola Frassinetti, Michelina Grillo – Presidente dell’omonima Fondazione, il Generale di Divisione, Riccardo Rinaldi, in rappresentanza dell’Aeronautica Militare, il Vicedirettore di Rai Cultura, dott. Giuseppe Giannotti e la direttrice dell’Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza in rappresentanza della Rete degli Istituti Parri.

Il Presidente Mulé ha ricordato la recente approvazione della legge che ha istituito la Giornata dell’Internato Militare il 20 settembre di ogni anno da lui fortemente voluta per rendere omaggio agli Internati Militari Italiani, eroi della Resistenza che si opposero alla dittatura e per questo furono privati dell’onore della divisa, subendo le peggiori vessazioni e persecuzioni.

“Questa è un’iniziativa preziosa realizzata grazie anche alla rinnovata collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si svolge nel ricordo degli Internati Militari ha sottolineato il Sottosegretario Frassinetti in collegamento video. Il tema di quest’anno

“Disciplina e onore per un nuovo modello di cittadinanza”, che invita i giovani ad ispirarsi ad un modello di cittadinanza fondato sui valori di rispetto ed onestà, si collega perfettamente con le nuove linee dell’educazione civica, introdotte lo scorso settembre, basate proprio sul concetto della scuola costituzionale.

Michelina Grillo, figlia di Giovanni e Presidente dell’omonima Fondazione, ha ringraziato il Presidente Mulè per l’istituzione della Giornata dell’Internato Militare che rappresenta un’importante pagina di memoria condivisa. Si è poi congratulata con i 170 ragazzi presenti alla cerimonia sottolineando: “Con i vostri preziosi contributi, ci avete arricchito e ci avete dimostrato che l’avvenire è alimentato dal passato e che la Memoria è quella forza invisibile che ci avvolge, che definisce la nostra identità e modella il nostro carattere. Oggi, la nostra Costituzione ripudia la guerra come strumento di offesa contro altri popoli. Ne discende che le parole dell’articolo 54 della Costituzione sanciscono la fedeltà alla Patria attraverso servizi e prestazioni, diretti al bene di tutti e da eseguirsi con disciplina e onore. Due parole semplici e gravi che debbono indurre tutti a comportamenti dignitosi, con rigorosa osservanza di norme e regole nel pieno rispetto di ogni persona.

Contributi anche del Generale di Divisione Riccardo Rinaldi, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e della Prof.ssa Anna Balzarro, direttrice dell’Istituto romano di storia dal fascismo alla Resistenza, nonché coordinatrice degli Istituti della rete Parri.

Per gli Istituti secondari di primo grado è stato premiato il video intitolato “No all’obbedienza, no, no all’oblio”, realizzato dalle classi III A e III F della Scuola secondaria di primo grado – Istituto Comprensivo “Guglielmo Pallavicini” di Roma.

Menzione speciale a:

a) componimento musicale intitolato “La vita nell’inferno” prodotto dagli allievi: Giovanna Gallello, Francesca Macrì, Ambra Miriello e Lorenzo Scopacasa della classe III B della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Pascoli -Alvaro di SIDERNO (Reggio Calabria);

b) video con monologo teatrale intitolato “Mio fratello era un IMI”, presentato dall’allieva Giulia Maria Esposito della classe III B della Scuola secondaria di primo grado “Annibal Caro” dell’Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi” di Civitanova Marche (Macerata).

Per gli Istituti Secondari di secondo grado sono stati premiati ex aequo:

a) video intitolato “In ricordo degli Internati Militari Italiani” prodotto dalla classe V D del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Macerata;

b) video clip dal titolo “Fedeltà, Disciplina e Onore: L’essenza di un ideale” realizzato dalla classe IV sezione grafica –Liceo Artistico “O. Buccini” – Istituto Istruzione Superiore di Marcianise (Caserta);

c)video dal titolo “Il- Lo Giuro -dagli IMI ad oggi” presentato dagli studenti Andrea Bellaviti e Leonardo Vanotti della classe V A -Sistemi Informativi Aziendali – Istituto Superiore “Marioni Da Ponte” di Presezzo (Bergamo).