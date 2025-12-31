Centro Salute Mentale Taurianova, Marisa Valensise risponde alle critiche. VIDEOMESSAGGIO

Buon anno a tutti, questo video mi renderà di sicuro una persona migliore con il nuovo anno, perché chi non lotta per i diritti negati ad un’altra persona ad un altro fratello non si può definire cristiano e Don Pino me lo insegna.

Sempre accanto a chi sta peggio di me e soprattutto sempre a testa alta nella difesa di un diritto sacrosanto che quello della salute.

Buon anno a tutti voi