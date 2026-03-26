Centro estetico abusivo scoperto nel Cosentino, denunciato un medico

COSENZA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando provinciale di Cosenza hanno scoperto un professionista sanitario che eseguiva trattamenti di medicina estetica all’interno di locali non idonei. Al centro dei controlli è finito uno studio medico, situato in una cittadina della fascia costiera ionica. Le Fiamme gialle, durante la ricognizione dei locali, hanno rinvenuto svariati farmaci ed apparecchiature – tra cui cannule per filler, ed aghi per iniezioni endovenose – utilizzati per trattamenti di medicina estetica che, in quanto invasivi, e potenzialmente a rischio per la sicurezza e la salute del paziente, possono essere effettuati esclusivamente in strutture idonee ed autorizzate.

Il medico, regolarmente iscritto al proprio ordine professionale di riferimento, secondo quanto accertato dalla Guardia di finanza, non era, invece, in possesso della prescritta autorizzazione della Regione Calabria, necessaria per svolgere tali trattamenti negli studi medici.

A garanzia della salute dei pazienti, infatti, è necessario che la somministrazione di trattamenti di medicina estetica venga effettuata sia in locali che abbiano le caratteristiche strutturali e di sicurezza, previste dalla legge, sia da professionisti abilitati in possesso di specifiche conoscenze, e della giusta esperienza, per gestire eventuali complicanze.

Così, le Fiamme Gialle cosentine, coordinate dalla Procura di Castrovillari, hanno proceduto al sequestro di tutto quanto rinvenuto, denunciando il professionista titolare dello studio medico.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).