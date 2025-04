Centro Dialisi di Taurianova, esposto di Pino Pardo in Procura contro i dirigenti dell’Asp di Reggio Calabria

Pino Pardo, Presidente del Comitato di Tutela “Pro-Centro Dialisi” Taurianova, ha presentato stamattina esposto–denuncia, alla Procura della Repubblica di Palmi, contro i Dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, sulle diverse criticità e carenza di personale nel Centro Dialisi di Taurianova. Ora siamo nelle mani della legge – scrive Pardo – ed avremo, finalmente – dopo otto mesi di silenzio – risposte; dove non è arrivato il buon senso giunge la legalità ed il bene vincerà! All’esposto-denuncia viene allegata copiosa documentazione.

Il dott. Pino Pardo – che vive grazie a un rene donato, é già stato in dialisi a Taurianova e poi trapiantato del rene all’Ospedale Civico ARNAS di Palermo, ora é in cura follow-up post-trapianto – presenta l’esposto-denuncia su mandato del Consiglio di Rappresentanza del Comitato e scrive:

“Non è, certamente, con piacere che il sottoscritto presenta l’esposto-denuncia, anzi è motivo di contrizione, pensava di non essere costretto a farlo avendo tentato, in maniera sommessa e garbata ed in modi diversi, il dialogo con i Dirigenti dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria, ma ogni tentativo è stato vano registrando ostinato, scortese silenzio nonostante precise sollecitazioni. All’umiltà del sottoscritto, gente priva di sentimenti, ha “risposto” con l’insensibile, inumano, offensivo atteggiamento del silenzio.

Mentre è risaputo il sofferto, appassionato, concreto impegno del sottoscritto per i sofferenti ed a favore del Centro Dialisi di Taurianova.

Il tutto viene generato dalla Deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (A.S.P.), n°750 del 26/09/2024, STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Amministrativa, avente per oggetto:GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI – PESATURA INCARICHI GESTIONALI E CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI – DIRIGENZA AREA SANITÀ; allegata la 1^ pagina della delibera.

Alla detta delibera ha fatto seguito, il 15/10/2024, la richiesta al sottoscritto del Direttore Sanitario A.S.P. e l’invio – da parte del sottoscritto e dei Medici interessati – dei documenti allegati al fine di effettuare, dopo l’evidente errore, la ripubblicazione della delibera; ripubblicazione non avvenuta; solo la vana promessa fatta ai Medici per gennaio 2025.

La conferma della giustezza delle affermazioni dal sottoscritto più volte evidenziate si rilevano, anche, dalle denunce dei familiari di pazienti in dialisi e nella nota sull’insufficienza di personale redatta da tutto il Personale Sanitario del Centro Dialisi di Taurianova, nota diffusa da diversi social–media.

Ciò premesso

ESPONE

Quanto contenuto nei documenti quì di seguito allegati:

all. (1) doc. A.S.P. : prima pagina Delibera n°750 del 26/09/2024; all. (2) doc. del 14/10/’24 dr.ssa Conti; all. (3) doc. del 14/10/’24 dr. D’Amore; all. (4) doc. del 14/10/’24 dr. Plutino;

all. (5) doc. del 15/10/’24 dr. D’Amore; all. (6) doc. del 15/10/’24 dr. Plutino; all. (7) doc. del 15/10/’24 a dr.ssa Renda; all. (8) doc. del 07/01/’25; all. (9) doc. del 10/02/’25; all. (10) doc. del 24/02/’25; all. (11) art. Gazzetta del Sud del 25/02/’25; all. (12) art. il Quotidiano Reggio Calabria del 25/02’25; all. (13) doc. FIABA onlus del 03/03/’25; all. (14) doc. del 06/03/’25; all. (15) art. Gazzetta del Sud del 07/03/’25; all. (16) doc. dell’11/03/’25 a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria; all. (17) doc. dell’11/03/’25; all. (18) art. Gazzetta del Sud del 12/03/’25; all. (19) art. l’Altravoce il Quotidiano reggio calabria del 12/03/’25; all. (20) doc. del 26/03/’25 a S.E. il Vescovo Oppido-Palmi; all. (21) doc. del 26/03’25; all. (22) doc. del 07/04/’25 approdocalabria.it; all. (23) doc. del 14/04/’25 RTV-reggiotv; all. (24) doc. del 14/04/’25 pianainforma.it; all. (25) doc. del 14/04/’25 calabriareportage.it; all. (26) doc. del 14/04/’25 approdocalabria.it; all. (27) doc. del 18/04/’25 approdocalabria.it ; all. (28) doc. del 19/04/’25 CalabriaL.IVE.

Tutti i documenti sopra indicati, inviati alle Persone in indirizzo – oltre ad avere avuto ampia diffusione sui social-media, facebook, WhatsApp, etc. – sono stati anche pubblicati su:RTV-reggiotv.it,approdocalabria.it, pianainforma.it, calabriareportage.it,Gazzetta del Sud, l’Altravoce, il Quotidiano reggiocalabria, Calabria.LIVE.

Il presente esposto-denuncia ha lo scopo di porre l’attenzione di codesto Eccellentissimo Procuratore della Repubblica, sugli accadimenti che riguardano decisioni e comportamenti dell’A.S.P. di Reggio Calabria, specificate nelle missive allegate, e più in generale, le diverse vicende del Centro Dialisi di Taurianova, affinché vengano effettuate le opportune indagini e valutata la sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale di specifici fatti dedotti e procedere nei confronti dei responsabili tenuto conto del loro atteggiamento, anche, omissivo. L’inerzia dei Dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale può essere colpevole, o forse lo è già.

Per quanto sopra esposto e motivato, il sottoscritto dott. PINO PARDO, come sopra identificato,

CHIEDE

che codesta Ecc.ma Procura della Repubblica adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti nei documenti di cui sopra. Formula denuncia-querela qualora dagli accertamenti emergessero fatti di reato procedibili.

CHIEDE

Infine di essere avvisato, ex art. 406 c.p.p., in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione.

Voglia gradire, Ecc.mo Procuratore, ossequi deferenti e cordiali.”

dott. Pino Pardo

Presidente del Comitato di Tutela “Pro-Centro Dialisi” Taurianova,

già in dialisi e trapiantato del rene ed ora

in continua terapia immunosoppressiva anti rigetto