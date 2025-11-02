Caulonia avvia il “Passaporto Cristallino” – Parte l’attività di Cristallina GO!

Il Comune di Caulonia, già aderente al progetto Riviera Cristallina, entra ufficialmente nel circuito del Passaporto Cristallino, un’iniziativa che valorizza il territorio attraverso l’esperienza diretta dei visitatori e il coinvolgimento attivo dei cittadini.

Il Passaporto Cristallino fa parte delle attività di Cristallina GO!, la sezione interattiva dell’App ufficiale Riviera Cristallina, che utilizza il geofencing e altre funzioni digitali per invitare le persone a esplorare, scoprire e vivere il territorio in modo dinamico.

Attraverso l’App, chi visiterà Caulonia potrà partecipare a un percorso di scoperta che tocca i principali punti di interesse del Comune.

Ogni tappa completata consente di registrare un check-in digitale e di accumulare “timbri” nel proprio passaporto virtuale.

Alla fine dell’attività, chi avrà completato per primo tutti i check-in, o ne avrà registrati il maggior numero, riceverà un riconoscimento ufficiale da parte del Sindaco di Caulonia.

“Siamo felici di avviare questa attività con la Riviera Cristallina, dichiarano il Sindaco Francesco Cagliuso e l’Assessore al Turismo, Antonella Ierace. È un progetto che unisce innovazione e partecipazione, capace di valorizzare Caulonia e di promuovere il nostro patrimonio in una rete più ampia di Comuni che condividono una stessa visione di sviluppo turistico e culturale.”

Il progetto Riviera Cristallina, ideato e diretto da Filippo Strano, è oggi la principale iniziativa di branding territoriale della Calabria e coinvolge oltre 40 Comuni in un modello unico di cooperazione pubblico-privato.

Attraverso strumenti come Cristallina GO!, la Riviera Cristallina promuove un turismo esperienziale, sostenibile e partecipativo, fondato su innovazione, identità e senso di appartenenza.

L’attività è disponibile gratuitamente sull’App Riviera Cristallina (Android e iOS) e rappresenta un nuovo passo avanti nel percorso comune verso la costruzione della prima destinazione intelligente della Calabria.

