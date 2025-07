Catanzaro e UMG: una nuova alleanza per il futuro della città

di Claudio Maria Ciacci

L’Università “Magna Graecia” di Catanzaro rappresenta uno dei presidi più strategici del territorio, non solo in ambito accademico ma anche economico, sanitario e culturale. Tuttavia, la sua marginalizzazione fisica e funzionale rispetto alla città ne ha limitato nel tempo l’impatto sistemico. Rilanciare il rapporto tra Comune e Ateneo significa fare un investimento serio sul futuro di Catanzaro, dei suoi giovani e della sua economia. È necessario intervenire con misure concrete e coordinate, capaci di restituire centralità al ruolo dell’università all’interno della vita urbana e civile.

Occorre innanzitutto ricollegare fisicamente il campus universitario al centro cittadino, agevolando la mobilità di studenti, docenti, lavoratori e cittadini. In tal senso si propone l’istituzione di navette universitarie ad alta frequenza, gestite da AMC o in affidamento a operatori locali, che colleghino il Campus di Germaneto alla stazione ferroviaria, al Policlinico e al centro città. A questo si aggiunge la creazione di un abbonamento integrato a tariffa agevolata per studenti universitari, finanziato in parte con fondi comunali e in parte tramite contributi regionali o PNRR. È inoltre auspicabile lo studio di una linea veloce metropolitana leggera su gomma, in sinergia con la Provincia e la Regione, per connettere i tre poli principali di Germaneto, il Policlinico e il centro storico.

Parallelamente, è importante che la città diventi un’estensione naturale del campus universitario, stimolando l’interazione tra studenti e cittadini. Per questo si propone la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Comune e UMG per l’utilizzo condiviso di spazi culturali, teatri, biblioteche e sale civiche, così come l’affidamento in comodato gratuito o agevolato di immobili comunali inutilizzati da trasformare in aule studio, laboratori e spazi di coworking, anche gestiti da associazioni universitarie.

Un’ulteriore linea di intervento riguarda il rilancio della vita universitaria nel centro città. È necessario restituire centralità agli studenti nella vita sociale e culturale di Catanzaro e contrastare lo spopolamento del centro storico. In tal senso si propone l’introduzione di incentivi e sgravi fiscali, come agevolazioni IMU e Tari, a favore dei privati che ristrutturano immobili del centro per adibirli a studentati o alloggi universitari. È altresì opportuno destinare risorse comunali a iniziative culturali, musicali e scientifiche promosse dagli studenti, in collaborazione con fondazioni o altri soggetti qualificati, e istituire un bando, rivolto a chi intende proporre eventi o idee per la rigenerazione urbana.

Per coordinare efficacemente tutte queste azioni si propone l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che coinvolga il Comune, l’Università, la Camera di Commercio, Confindustria Giovani e il terzo settore. Tale organismo dovrà definire un’agenda condivisa con obiettivi misurabili, effettuare un monitoraggio semestrale dei risultati e redigere una relazione pubblica annuale. Si suggerisce, inoltre, la creazione di un Osservatorio per l’Attrattività Universitaria della città, con funzione consultiva e propositiva.

Infine, è essenziale attivare una strategia di comunicazione e posizionamento in grado di raccontare Catanzaro come una città universitaria viva, attrattiva e contemporanea. Si propone, in tal senso, una campagna istituzionale che potrebbe portare il titolo di “Catanzaro è anche tua”, realizzata in collaborazione con gli studenti di comunicazione e design dell’UMG, oltre alla creazione di un portale digitale unico per studenti fuori sede, utile a raccogliere informazioni su alloggi, eventi, trasporti e agevolazioni. Fondamentale sarà anche il coinvolgimento di testimonial dell’Università (ex studenti, ricercatori, medici, imprenditori) per veicolare una nuova narrazione del rapporto tra la città e il suo Ateneo.

Questa proposta nasce dalla convinzione che rilanciare il ruolo dell’università nella vita cittadina non sia solo una questione culturale, ma una vera e propria priorità di sviluppo urbano, economico e civile. Catanzaro ha oggi l’opportunità concreta di diventare un polo attrattivo, moderno e dinamico. Per farlo, serve una visione chiara, il coraggio dell’azione e una collaborazione leale tra le istituzioni. Il Comune può, e deve, essere il motore di questo rilancio.