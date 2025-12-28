Catanzaro, detenuto cerca di togliersi la vita salvato dalla polizia penitenziaria

Detenuto cerca di togliersi la vita salvato dalla Polizia

penitenziaria.

Detenuto cerca di togliersi la vita salvato dalla Polizia

penitenziaria.

In data odierna, presso la Casa Circondariale di Catanzaro, un detenuto ha messo in atto un

disperato tentativo di impiccagione – a renderlo noto il Vice-Segretario Regionale SiNAPPe

Cristina BUSA’.

I motivi del plateale gesto non sono ancora ben chiari, fortunatamente, grazie all’intervento

rapido e coraggioso di un agente di polizia penitenziaria, la vita di questo detenuto è stata

salvata.

Il SINAPPE esprime la sua più viva ammirazione e gratitudine al collega che, con la sua

prontezza e professionalità, ha evitato una tragedia.

“Chiediamo all’Amministrazione Penitenziaria – continua Cristina BUSA’ – di riconoscere

ufficialmente il valore e la dedizione di questo agente, auspicando che venga formulata una

richiesta di ricompensa formale e un attestato di stima per il suo eroico e rapido intervento.

Oggi più che mai è necessario – conclude Cristina BUSA’ – ribadire l’importanza del ruolo

degli agenti di Polizia penitenziaria e la necessità di riconoscere e valorizzare il loro impegno

quotidiano per la sicurezza e la tutela della vita all’interno degli istituti penitenziari.