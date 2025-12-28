Catanzaro, detenuto cerca di togliersi la vita salvato dalla polizia penitenziaria
Dic 28, 2025 - redazione
Detenuto cerca di togliersi la vita salvato dalla Polizia
penitenziaria.
Detenuto cerca di togliersi la vita salvato dalla Polizia
penitenziaria.
In data odierna, presso la Casa Circondariale di Catanzaro, un detenuto ha messo in atto un
disperato tentativo di impiccagione – a renderlo noto il Vice-Segretario Regionale SiNAPPe
Cristina BUSA’.
I motivi del plateale gesto non sono ancora ben chiari, fortunatamente, grazie all’intervento
rapido e coraggioso di un agente di polizia penitenziaria, la vita di questo detenuto è stata
salvata.
Il SINAPPE esprime la sua più viva ammirazione e gratitudine al collega che, con la sua
prontezza e professionalità, ha evitato una tragedia.
“Chiediamo all’Amministrazione Penitenziaria – continua Cristina BUSA’ – di riconoscere
ufficialmente il valore e la dedizione di questo agente, auspicando che venga formulata una
richiesta di ricompensa formale e un attestato di stima per il suo eroico e rapido intervento.
Oggi più che mai è necessario – conclude Cristina BUSA’ – ribadire l’importanza del ruolo
degli agenti di Polizia penitenziaria e la necessità di riconoscere e valorizzare il loro impegno
quotidiano per la sicurezza e la tutela della vita all’interno degli istituti penitenziari.