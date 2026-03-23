Castrovillari, Leonardo Graziadio a Sindaco

Solidarietà e Partecipazione indica Leonardo Graziadio come proprio candidato a Sindaco Dopo un ampio e partecipato percorso di confronto, l’assemblea di Solidarietà e Partecipazione ha individuato all’unanimità in Leonardo Graziadio il proprio candidato alla carica di sindaco di Castrovillari.

Trentasei anni, avvocato, da sempre tra i soci più attivi, LeonardoGraziadio si è distinto per un percorso politico e civico costruito neltempo, partecipando attivamente alla vita dell’’Associazione e allebattaglie che l’hanno caratterizzata: dalla difesa della sanità pubblica edell’ambiente, alla tutela dal lavoro e dei diritti civili.

La scelta, finale e unanime, dell’assemblea di S&P giunge pertanto asottolineare questo percorso per il Bene Comune e gli interessi dell’interaComunità castrovillarese

La situazione in cui versa Castrovillari è sempre più difficile. Occorre uncambio deciso di passo, di metodo e di obiettivi, che mettano finalmente alcentro dell’azione politica – ma seriamente e concretamente – i realiinteressi della città.

L’assemblea di Solidarietà e Partecipazione si è perciò espressa conentusiasmo e determinazione sulla candidatura di Leonardo Graziadio, insintonia con un clima che da tempo cresce in città: una domanda diffusa dipartecipazione, serietà e cambiamento.L’Associazione, continuerà nel suo confronto con le forze politiche esociali cittadine, che abbiano come obiettivo il rilancio della città, untempo nota come “capitale del Pollino”. E’ tuttavia chiaro che questopercorso non può prescindere da contenuti, coerenza e credibilità, che nonsono appannaggio di chi ha contribuito al declino di Castrovillari.