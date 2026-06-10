Castrovillari, Anna De Gaio proclamata sindaca: “sarò la sindaca di tutti i castrovillaresi”

Con grande emozione e senso di responsabilità, Anna De Gaio è stata ufficialmente proclamata Sindaca di Castrovillari al termine della verifica dei verbali del turno di ballottaggio effettuata dall’Ufficio Elettorale Centrale, presieduto dal magistrato dott. Vincenzo Di Pede.

La proclamazione si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Castrovillari, dove la neo Sindaca ha rivolto il suo primo messaggio alla città.

“Con grande emozione e senso di responsabilità, oggi nella Sala Giunta del Comune di Castrovillari sono stata ufficialmente proclamata Sindaca della nostra città. Ricevo questo incarico con gratitudine verso tutte le cittadine e tutti i cittadini che hanno riposto in me la loro fiducia. È un onore immenso poter rappresentare e servire la comunità tutta di Castrovillari.

Da questo momento inizia un percorso che affronterò con impegno, ascolto e dedizione, insieme alla squadra che mi accompagnerà in questo mandato. Lavoreremo ogni giorno per costruire una città più vicina alle persone, più inclusiva e capace di guardare al futuro con fiducia.

Grazie a tutti per il sostegno, l’affetto e la partecipazione dimostrati anche oggi. Sarò la Sindaca di tutti i cittadini”.

Parole accolte da un lungo applauso e accompagnate da una forte emozione che ha caratterizzato il momento della proclamazione ufficiale.

Nel suo intervento, Anna De Gaio ha salutato il sindaco uscente Mimmo Lo Polito e l’intero consiglio comunale i suoi competitor Ernesto Bello, Luca Donadio e Eugenio Salerno.

“A tutti chiedo di lavorare per la città e per il bene della nostra comunità, pur partendo da posizioni diverse, che possono comunque trovare punti d’incontro utili allo sviluppo e alla crescita di Castrovillari”, ha affermato la neo Sindaca.

De Gaio ha poi espresso gratitudine alla propria squadra, ai sostenitori, ai volontari che hanno accompagnato il percorso elettorale, alla sua famiglia e al figlio Luca.

Con la proclamazione ufficiale si apre ora una nuova fase amministrativa per la città, nel segno dell’unità, del dialogo istituzionale e dell’impegno per il futuro della comunità castrovillarese.

Particolarmente emozionante è stato il momento finale della cerimonia quando il figlio Luca, ha voluto essere vicino alla mamma che indossava la fascia tricolore da Prima Cittadina. Un gesto semplice ma carico di significato e affetto che ha commosso suggellando con un intenso momento familiare e istituzionale l’inizio del suo mandato alla guida della città.