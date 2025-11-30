Cassano all’Ionio, tragico incidente due ragazzi sono morti.

La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari, è impegnata nel comune di Cassano all’Ionio per un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba lungo la SS106 Jonica, all’altezza del bivio di Sibari.

Due le vetture coinvolte nello scontro una Fiat Panda ed una Alfa Romeo Mito. A seguito del violento impatto hanno perso la vita due giovani, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i feriti dalle lamiere, successivamente affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il trasferimento presso le strutture ospedaliere di Corigliano-Rossano e Cosenza.

Si è proceduto inoltre alla messa in sicurezza del sito e delle vetture coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano per gli adempimenti di competenza.

Il tratto di strada interessato dal sinistro è chiuso al traffico sino al termine delle operazioni di soccorso e al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.