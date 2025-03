Casa Piocheur Italia, lavoratori a rischio: la Filcams CGIL Calabria al fianco dei dipendenti

Rimborsopoli, dopo quasi 10 anni arrivano le richieste di condanna per decine di ex consiglieri regionali I NOMI Le conclusioni della Procura di Reggio Calabria per le spese non certificate a Palazzo Campanella: invocate pene dai 5 ai 3 anni di carcere. Tanti big della politica nell’elenco: ci sono anche Loiero, Principe, Adamo, Guccione, Fedele, […]