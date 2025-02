Carnevale, torna l’appuntamento con i carri allegorici a Rosarno

Si avvicina il Carnevale e Rosarno si prepara a vivere la festa più colorata dell’anno

con eventi, maschere, intrattenimento e iniziative che coinvolgeranno tutto il territorio

cittadino con l’intento di favorire l’aggregazione e il divertimento di grandi e piccini.

E’ giunta alla quinta edizione, infatti, il tradizionale Carnevale Rosarnese, organizzato

dall’Amministrazione Comunale e coordinato dall’Assessore con delega agli

Spettacoli, Antonino Pronestì.

Alcune settimane fa l’Ufficio Cultura del Comune di Rosarno ha pubblicato un Avviso

rivolto “a scuole, parrocchie, associazioni, cooperative sociali, singoli cittadini ed altri

organismi di carattere privato senza scopo di lucro”, al fine di acquisire proposte

progettuali per realizzare una sfilata di carri in maschera o altra proposta per il

Carnevale 2025. Tante le proposte progettuali pervenute e che si realizzeranno tutte il

prossimo 2 marzo, tante le istituzioni che hanno aderito all’avviso: le Scuole Primarie

e dell’Infanzia, le Associazioni, le Parrocchie, le Scuole di Danza e tanti altri.

Grande attesa, inoltre, per la tradizionale sfilata dei carri allegorici: saranno oltre dieci

a sfilare e tutti realizzati grazie al prezioso contributo dei tanti volontari rosarnesi che

da mesi lavorano e si prodigano per l’ottima riuscita dell’evento.

Il corteo allegorico partirà domenica 2 marzo alle ore 14:30 da Piazza Paolo Orsi e

transiterà, in successione lungo Via Medma, Via Regina Elena, Piazza Valarioti, Piazza

del Popolo, Corso G. Garibaldi per poi arrivare in Piazza Duomo.

Particolarmente soddisfatto l’Assessore con delega agli Spettacoli, Antonino Pronestì:

“Il Carnevale è da sempre un evento che vuole celebrare la creatività e

l’aggregazione, ma che non rappresenta solo un momento di divertimento. Riportare

il Carnevale a Rosarno, offrendo momenti di grande festa che saranno in grado di

divertire e stupire, è un passo importante per la valorizzazione della nostra Città.

Ringrazio gli uffici comunali e i tanti concittadini che gratuitamente stanno prestando

il loro servizio per questo Carnevale”.