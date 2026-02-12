Carnevale di spettacolo e 17° compleanno al Centro Commerciale Porto Bolaro:l’8 marzo ospite Uccio De Santis
Feb 12, 2026 - redazione
Il Centro Commerciale Porto Bolaro si prepara ad accogliere uno dei periodi più
festosi dell’anno con un calendario di eventi dedicati al Carnevale, seguito da un appuntamento
speciale per celebrare il 17° compleanno, previsto per l’8 marzo, che vedrà la partecipazione
dell’amato comico Uccio De Santis.
La galleria commerciale si trasformerà in un vero e proprio spazio di intrattenimento, con iniziative
pensate per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori di tutte le età.
Gli eventi di Carnevale, in programma dalle 16:30 alle 19:30, porteranno musica, animazione e
spettacolo:
- Sabato 14 febbraio – La Matticlown Band Show animerà la galleria con uno spettacolo
itinerante fatto di musica dal vivo, ritmo e colori.
- Domenica 15 febbraio – Il giorno più atteso del Carnevale con la Parata delle Mascotte:
Bing, Super Mario, Stitch e i Minions incontreranno il pubblico per foto e momenti di
animazione.
- Domenica 16 febbraio – Spazio all’energia e allo spettacolo con le esibizioni delle scuole
di danza.
- Lunedì 17 febbraio – Il Circo Viaggiante porterà in galleria magia e stupore, accompagnato
da ulteriori performance di danza.
Un programma ricco e variegato che conferma Porto Bolaro come luogo di aggregazione e svago,
capace di offrire esperienze che vanno oltre lo shopping.
Le celebrazioni culmineranno poi l’8 marzo, giornata in cui il Centro festeggerà il suo 17°
anniversario. Ospite speciale sarà Uccio De Santis, che regalerà al pubblico uno spettacolo
all’insegna della comicità e del buonumore.
A rendere ancora più significativo l’evento sarà il consueto taglio della maxi torta, uno dei
momenti simbolici e più attesi degli anniversari di Porto Bolaro, che coinvolgerà i visitatori in un
clima di festa e condivisione.
Un doppio appuntamento che unisce intrattenimento, spettacolo e celebrazione, rafforzando il
legame tra il Centro Commerciale Porto Bolaro e il territorio.