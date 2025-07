Carenza idrica in Calabria, “severamente vietato l’uso dell’acqua destinata all’irrigazione al di fuori dei turni stabiliti”

Si porta a conoscenza di tutti gli utenti e degli agricoltori che, a causa delle attuali condizioni di siccità e della necessità di gestire la risorsa idrica in modo responsabile, è severamente vietato l’uso dell’acqua destinata all’irrigazione al di fuori dei turni stabiliti e, in particolare, per l’irrigazione di terreni incolti o non produttivi, anche al fine di ammorbidire i terreni ( c.d. “SBAVATURA” ).

Il mancato rispetto dei turni di irrigazione, infatti, compromette la disponibilità d’acqua per tutti, specialmente per le colture che ne hanno effettiva necessità. L’irrigazione di terreni incolti, inoltre, rappresenta uno spreco inaccettabile di una risorsa preziosa e limitata.

Rispettare i Turni di Irrigazione: L’acqua per uso irriguo deve essere utilizzata esclusivamente nei giorni e negli orari assegnati per ciascuna zona o utenza. È fondamentale consultare e attenersi scrupolosamente ai calendari di turnazione stabiliti dal Consorzio.

Solo per Colture Produttive: L’acqua di irrigazione è destinata unicamente ai terreni coltivati e produttivi. È proibito irrigare appezzamenti di terreno non seminati, abbandonati o destinati a non produrre raccolto.

Uso Consapevole: Invitiamo tutti a un utilizzo parsimonioso e razionale dell’acqua, evitando sprechi e dispersioni.

Sanzioni e Controlli:

Si informa che verranno intensificati i controlli su tutto il territorio. Chiunque venga sorpreso a violare le presenti disposizioni sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Regolamento Consortile per l’utilizzo degli impianti irrigui, oltre alla sospensione della fornitura idrica.

Collaboriamo per il Bene Comune:

La scarsità idrica è una sfida che possiamo affrontare solo con la collaborazione di tutti. Il rispetto di queste semplici regole è un atto di responsabilità civica e un contributo fondamentale alla tutela della nostra risorsa più preziosa.