CARCERE: CONTINUA IN SICILIA E CALABRIA IL GIRO DELLE CARCERI DI NESSUNO TOCCHI CAINO PER LA LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE CONTRO IL SOVRAFFOLLAMENTO

Continua il giro delle carceri di Nessuno tocchi Caino insieme alle Camere penali in un periodo come quello estivo in cui le condizioni di vita e di lavoro negli istituti di pena peggiorano, non solo per i detenuti, ma anche per i “detenenti”