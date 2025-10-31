Carabinieri Catanzaro, intensificati i controlli nella zona sud, 4 persone denunciate

“L’avanzamento della procedura relativa alla riorganizzazione amministrativa e territoriale della città attraverso la reintroduzione delle circoscrizioni, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, essenziale per riavvicinare l’amministrazione ai cittadini, è un risultato del quale siamo profondamente orgogliosi, frutto dell’azione politica costante e attenta di Forza Italia”. È quanto dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia […]