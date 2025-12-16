Carabiniere calabrese investito da una donna a Cogne, è ricoverato in rianimazione

È stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio la quarantunenne francese che con l’auto ieri pomeriggio ha investito più volte un carabiniere, ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Aosta. E’ accaduto verso le 17 in un parcheggio di Cogne, in località Lillaz. Il militare, un appuntato calabrese anche lui di 41 anni, è stato trasportato all’ospedale regionale in elicottero: ha riportato diverse fratture, le sue condizioni sono gravi ma – secondo i sanitari – non è in pericolo di vita. La donna – che pare soffrire di disturbi psichici – aveva chiamato il 112 dicendo di aver bisogno, i militari sono così giunti sul posto. Lei era nella sua auto, ha messo in moto e ha investito il militare. Poi ha cercato di travolgere anche il collega ed è di nuovo passata con l’auto sopra l’uomo riverso a terra. Sono intervenuti i carabinieri di Aosta, che hanno proceduto all’arresto della donna, poi accompagnata in ospedale dove è sotto custodia. Sul posto anche le guide del soccorso alpino valdostano e il 118.