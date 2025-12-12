Cannizzaro (FI), “La Calabria si è ancora una volta distinta in Europa”

“La Calabria si è ancora una volta distinta in Europa. Lo ha fatto con le proprie arti, le proprie tradizioni, la propria cultura, con i propri artigiani e artisti, con la propria classe dirigente. Lo ha fatto parlando di sé con i mezzi più popolari e autentici, innescando negli uditori, nei visitatori, nei commensali, quel naturale sentimento di apprezzamento verso la nostra terra e la nostra gente che sorge spontaneo appena la si conosce meglio. Con giornate come quella di ieri, che portano gli altri Paesi a parlare di Calabria, la nostra regione vince e convince. Complimenti quindi alla nostra europarlamentare Giusi Princi, promotrice dell’ennesima brillante iniziativa a Bruxelles, a tutti i componenti del Parlamento e del Partito che hanno collaborato per la riuscita, complimenti al gruppo musicale Corde libere che ha fatto vibrare muri e cuori del palazzo più importante d’Europa, complimenti agli chef ed a tutto il personale dell’ARSAC (Azienda regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura calabrese) che hanno fatto scoprire le nostre pietanze più tradizionali, complimenti ai maestri pasticceri dell’APAR (Associazione provinciale pasticceri artigiani reggini) che hanno addolcito l’Europa con le nostre più originali ricette dolciarie e l’immancabile gelato. Grazie a ciascuno di loro ha vinto tutta la Calabria.”

A dirlo è il deputato reggino Francesco Cannizzaro, in merito al concerto “Christojenna” ed all’evento ad esso collegato, tenutosi presso l’auditorium del Parlamento europeo. Manifestazione che ha fatto registrare un notevole successo tanto sul piano delle presenze quanto della risonanza.

“È stato un tripudio, sotto ogni punto di vista. Davvero emozionante vedere persone di ogni parte d’Europa apprezzare suoni, voci, immagini, storie, sapori, della nostra terra. Torniamo in Calabria più orgogliosi che mai, ancor più consapevoli di un potenziale che va assolutamente messo a frutto. Proprio per questo motivo, l’evento è stato l’occasione per poter tessere ulteriori rapporti con funzionari del Parlamento europeo e rappresentanti di altri Stati. La strategia di mettere in rete conoscenze e interscambi culturali siamo sicuri ripagherà. Troppo a lungo la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la stessa regione Calabria sono rimaste fuori dai radar d’Europa. Con Forza Italia, col PPE, tutto questo sta cambiando. Lo si nota anche dall’incredibile affetto con cui la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, guarda con particolare attenzione alla Calabria. Non si tratta certo di una casualità, bensì di una strutturata capacità e di una mirata volontà di consolidare rapporti istituzionali fondamentali per lo sviluppo ed il miglioramento della nostra terra, puntando sempre alle grandi opportunità che la Città di Reggio e la sua area Metropolitana dovranno saper cogliere. Noi stiamo gettando le basi proprio per questo, sulla scia di quanto già concretizzato dal Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, attraverso la sua lungimirante e determinata azione.