Cannizzaro: Calenda pro rigassificatore e contro Rdc, come farà Azione in Calabria?
Ago 21, 2025 - redazione
Cannizzaro: Calenda pro rigassificatore e contro Rdc, come farà Azione in Calabria?
“Carlo Calenda: ‘il Terzo polo ha fatto la campagna elettorale per il rigassificatore di Piombino e contro il reddito di cittadinanza’.
E siamo certi che i consiglieri regionali calabresi, che in questi quattro anni hanno lealmente sostenuto la maggioranza guidata dal presidente Occhiuto, la pensano allo stesso modo: nei loro confronti, lo ripetiamo, nessuna preclusione.
Ma la domanda sorge spontanea: come farà Azione in Calabria a stare in una coalizione di sinistra schierata contro il rigassificatore di Gioia Tauro e per un reddito di cittadinanza regionale?
Misteri…”.
Così Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria.