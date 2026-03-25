Campo Reitano a Catona, Latella: “È un presidio sportivo restituito alla comunità. Nelle prossime settimane altre aperture”

«Restituito alla comunità un presidio di sport, socialità e legalità. Un traguardo atteso da quasi vent’anni. Aggiungiamo un altro gioiello al patrimonio delle strutture sportive cittadine, rafforzando il ruolo dello sport come strumento di inclusione, crescita e coesione sociale». Ad affermarlo in una nota stampa è il consigliere comunale delegato allo Sport e al Turismo, Giovanni Latella.

«Abbiamo mantenuto un impegno importante con la comunità – ha specificato il delegato – restituendo al quartiere e all’intera città una struttura sportiva che rappresenta non solo un luogo di attività fisica. Dopo gli interventi realizzati nel campo di Ciccarello, siamo arrivati alla consegna di un altro spazio fondamentale per la zona nord, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso tutto il territorio grazie al lavoro fatto dall’Amministrazione del sindaco Falcomatà prima e del sindaco Battaglia adesso. La riapertura del campo Reitano – ha aggiunto – ha rappresentato un segnale concreto di rinascita, soprattutto alla luce degli atti vandalici di cui la struttura era stata vittima. Non ci siamo fermati davanti alle difficoltà, abbiamo lavorato con determinazione per completare l’opera e restituirla ai cittadini, più bella e funzionale di prima. La grande partecipazione all’inaugurazione, con la presenza di numerosi cittadini, sportivi, appassionati e storiche glorie del Catona calcio, insieme a rappresentanti delle istituzioni, della magistratura dimostra quanto fosse sentita la riapertura di questo impianto. Il campo Reitano torna a essere un punto di riferimento per i giovani e per tutte le realtà sportive e associative del territorio».

«Ma l’impegno dell’Amministrazione proseguirà nelle prossime settimane con l’apertura di altre strutture sportive, a testimonianza di una visione strategica orientata alla crescita e alla valorizzazione degli spazi pubblici» ha concluso infine Latella.